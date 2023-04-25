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20:13, 25 апреля 2023Силовые структуры

ФСБ задержала четверых россиян за создание ячейки АУЕ

СКР: житель Димитровграда с сообщниками создали ячейку АУЕ, изъят общак с 1,5 млн рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ и МВД при содействии бойцов СОБР Росгвардии пресекли преступную деятельность участников ячейки АУЕ (движение признано экстремистским и запрещено на территории России) в Ульяновской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Возбуждено уголовное дело против жителя Димитровграда, являющегося организатором экстремистской организации. Его фигурантами стали сообщники — трое местных жителей.

По данным следствия, в 2021 года они создали на территории Димитровграда ячейку АУЕ и пропагандировали криминальную идеологию, также занимаясь сбором средств для поддержки представителей криминального мира в местах лишения свободы.

В ходе обыска у фигурантов дела изъят общак с полутора миллионами рублей. Организатора ячейки суд отправил в СИЗО, остальных — под домашний арест.

Ранее стало известно, что в Карачаево-Черкесии накрыли банду АУЕ, собиравшуюся устроить переворот в местном СИЗО.

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Любовь Ширижик
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