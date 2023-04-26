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16:28, 26 апреля 2023Культура

Стало известно расписание фестиваля «VK Музыка Summer Stage» в этом году

Названы даты концертов Markul, Andro и Сюзанны на фестивале «VK Музыка Summer Stage»

Фото: VK Музыка Summer Stage

Стало известно расписание музыкального фестиваля «VK Музыка Summer Stage», который пройдет на Дубровке, рядом с арт-центром Mutabor, в этом году. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Известно, что арт-дирекция площадки запланировала 60 событий, которые начнутся 26 мая и завершатся в последние солнечные дни осени. В программе мероприятия будет три направления: «Проверено временем», «Эксклюзивные эксперименты» и «Актуальный звук».

Фото: VK Музыка Summer Stage

26 мая, в день старта «VK Музыка Summer Stage», на сцену фестиваля выйдет группа «Свидание». 2 июня концерт даст хип-хоп-исполнитель Andro, а на следующий день — рэпер Markul. 4 июня зрители смогут увидеть выступление певицы Марины Демещенко, более известной под псевдонимом polnalyubvi.

9 июня концерт даст рэп-исполнитель Loc-Dog, а 10-го — группа «Моральный кодекс». На следующий день на площадке фестиваля появится певица Сюзанна, а 16, 22 и 24 июня зрители смогут посетить выступления группы «Танцы Минус», артистки Тоси Чайкиной, а также коллектива «АукцЫон».

Анастасия Астахова
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