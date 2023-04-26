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15:03, 26 апреля 2023Мир

Швейцария ввела исключения в санкции ООН в гуманитарных целях

Правительство Швейцарии ввело исключения в санкции ООН для решения гуманитарных проблем

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Федеральный совет Швейцарии ввел исключения в налагаемые ООН санкции для решения гуманитарных проблем. Об этом сообщается в заявлении швейцарского правительства.

Приняв постановление о применении резолюции 2664 Совета Безопасности ООН, страна освободила себя от применения адресных финансовых санкций, которое распространяется на все режимы санкций ООН. «Это помогает укрепить правовую определенность гуманитарных организаций и поставщиков коммерческих услуг, участвующих в доставке помощи в контексте санкций», — говорится в заявлении.

Согласно решению правительства, гуманитарные организации теперь могут «вступать в деловые отношения, осуществлять платежи или передавать товары лицам или компаниям, находящимся под санкциями, если это необходимо для доставки гуманитарной помощи».

Ранее Федеральный совет Швейцарии сохранил запрет на реэкспорт вооружений на Украину. Решение было принято, исходя из «представляемых страной ценностей, ее нейтралитета, традиционной для нее готовности оказать гуманитарную помощь».

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Семен Александров
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