Застреленный 32-летним браконьером амурский тигр попал на видео

ФСБ показала видео с амурским тигром, застреленным 32-летним браконьером в ЕАО

В Еврейской автономной области 32-летний браконьер застрелил амурского тигра. Видео с погибшем зверем показал Telegram-канал Daily Storm cо ссылкой на ФСБ.

На кадрах видно тело хищника. Оно лежит посреди леса.

По данным издания, мужчина убил краснокнижное животное из охотничьего ружья. Затем он решил спрятать тело и закопал его на территории Облученского района. Отмечается, что фигуранту грозит до четырех лет колонии и штраф до одного миллиона рублей.

Возбуждено дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ «Незаконная добыча и оборот ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ». У мужчины изъяты оружие и боеприпасы, их направили в ОМВД России по Облученскому району.