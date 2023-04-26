Россиянин убил амурского тигра и спрятал останки в тайник

Житель ЕАО застрелил самку амурского тигра и спрятал останки в тайник в Облученском районе

Останки амурского тигра обнаружены в тайнике в Облученском районе Еврейской автономной области (ЕАО). Краснокнижного хищника застрелил местный житель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.

Отмечается, что останки животного находились в тщательно замаскированном тайнике недалеко от населенного пункта. Уже установлена личность совершившего преступление. Им оказался гражданин РФ 1991 года рождения. Он застрелил самку тигра из незарегистрированного охотничьего ружья.

Возбуждено дело по ч.1 ст.258.1 УК РФ «Незаконная добыча и оборот ценных диких животных, принадлежащим к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ». Отмечается, что у мужчины изъяты оружие и боеприпасы, их направили в ОМВД России по Облученскому району.

Ранее сообщалось, в Хабаровском крае суд рассмотрит дело 50-летнего местного жителя, купившего амурского осетра, занесенного в Красную книгу России. Мужчина купил на обочине два цельных экземпляра и восемь фрагментов осетра. Однако позже автомобиль россиянина остановили и изъяли у него все деликатесы.