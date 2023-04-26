На реконструкции стадиона «Торпедо» в Москве нашли человеческие останки

Shot: на реконструкции стадиона «Торпедо» в Москве нашли столетние кости человека

В Москве во время реконструкции стадиона «Торпедо» нашли человеческие останки. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Как сообщают авторы поста, рабочие откопали череп и кости, возраст которых, предварительно, составляет около ста лет. Останки были отправлены на экспертизу. Личность погибшего и причина его смерти выясняется.

Ранее рабочие нашли человеческие останки во время реставрации здания музыкальной студии на Малой Никитской улице в центре Москвы. Вскрыв полы, рабочие обнаружили на глубине около полутора метров закопанные обломки черепа, ребро и два вида костей.

Похожая история произошла в Ленобласти, где пожилой дачник, работая на своем огороде, также наткнулся на скелетированные останки. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов направили кости на экспертизу. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.