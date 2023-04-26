Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:56, 26 апреля 2023Россия

Российский подросток разбил палку о голову сверстницы за отказ целовать обувь

Под Ярославлем подросток разбил палку о голову сверстницы за отказ целовать обувь

Под Ярославлем подросток разбил палку о голову сверстницы. Перед этим он пообещал, что не будет бить, если девочка поцелует его обувь, однако та отказалась. Видеозапись инцидента опубликовало сообщество «Ярославль. Дзержинский район» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах подросток сидит на корточках, держа в руках большую деревянную палку. Девочка сидит напротив него. «Я тебя бить не буду, если ты поцелуешь ботинок», – заявляет молодой человек. В это время девочка начинает плакать.

«Посвящаю тебя в рыцари», — говорит, встав перед ней, россиянин и прикладывает палку сначала к правому, а потом к левому плечу ребенка. Затем он размахивается и бьет девочку по голове. В первый раз он промахивается, однако второй удар приходится в затылок школьницы, после чего палка разлетается в щепки. Девочка падает на бок и упирается головой в землю.

Ранее во Владивостоке школьница избила сверстницу и повредила ей позвоночник. Она таскала девочку за волосы во дворе одного из домов, а также била ее ногами. Региональное управление МВД России начало проверку.

Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Минобороны объяснило рассылку военнообязанным повесток с предупреждением
В Подмосковье двухлетний ребенок выстрелил себе в лоб из травматического оружия
Врач назвала причины отсутствия результатов от тренировок
В России ответили на желание южноамериканской страны вступить в БРИКС
Врач раскрыла неожиданные последствия постоянного использования сухого шампуня
Столб дыма на территории НИИ противопожарной обороны в Подмосковье напугал людей
Стала известна судьба распылившего в лицо девочке перцовый баллончик петербуржца
Италия захотела сыграть ведущую роль в восстановлении Украины
Россиянин из сгоревшего поселка описал ситуацию фразой «некуда идти спасаться»
В России возьмутся за производство аналогов Mini Cooper и BMW i3
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.