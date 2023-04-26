Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:46, 26 апреля 2023Бывший СССР

На западе Украины снесли два советских памятника

В Львовской ОВА сообщили о сносе в Мостисском районе двух советских памятников

Фото: Львовская областная государственная администрация

В Мостисском районе Львовской области на западе Украины снесли два советских памятника. Об этом сообщается в Telegram-канале областной военной администрации (ОВА).

Отмечается, что в селе Малнов был демонтирован памятник советскому солдату, который входил в мемориальный комплекс, посвященный советским воинам. Вторым снесенным монументом оказалась фигура скорбящей женщины, располагавшаяся на кладбище советских солдат в городе Мостиска.

В ОВА также сообщили, что до конца 2023 года власти Львовской области планируют «завершить в полном объеме процесс декоммунизации».

Ранее власти украинского села Лисичово в Закарпатской области отказались демонтировать памятник погибшим в Великой Отечественной войне советским солдатам. Против его сноса единогласно высказались сами жители села.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Минобороны России подтвердило аварию МиГ-31 в Мурманской области
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве
Актриса Ольга Кабо высказалась о поездке в Баку
В ООН отреагировали на разговор Зеленского и Си Цзиньпина
Врачи с Первого канала перечислили лекарства для дачной аптечки
Названы топ-3 главных направления для отдыха летом у россиян
Женщина назвала самой большой ошибкой в жизни популярную бьюти-процедуру
Росстат перестал публиковать данные о добыче нефти в России
На Украине оценили эффективность предстоящего контрнаступления
Мужчина решил поохотиться на птиц и случайно застрелил семимесячного сына
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.