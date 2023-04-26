На западе Украины снесли два советских памятника

В Львовской ОВА сообщили о сносе в Мостисском районе двух советских памятников

В Мостисском районе Львовской области на западе Украины снесли два советских памятника. Об этом сообщается в Telegram-канале областной военной администрации (ОВА).

Отмечается, что в селе Малнов был демонтирован памятник советскому солдату, который входил в мемориальный комплекс, посвященный советским воинам. Вторым снесенным монументом оказалась фигура скорбящей женщины, располагавшаяся на кладбище советских солдат в городе Мостиска.

В ОВА также сообщили, что до конца 2023 года власти Львовской области планируют «завершить в полном объеме процесс декоммунизации».

Ранее власти украинского села Лисичово в Закарпатской области отказались демонтировать памятник погибшим в Великой Отечественной войне советским солдатам. Против его сноса единогласно высказались сами жители села.