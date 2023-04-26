Губернатор американского штата призвал к прекращению огня на Украине

Губернатор Флориды Десантис: в прекращении огня на Украине заинтересован весь мир

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис в интервью японской газете Nikkei Asia призвал к прекращению огня на Украине. Он подчеркнул, что в завершении боевых действий заинтересован весь мир.

«Вы не хотите оказаться в ситуации как при битве при Вердене [считается одним из самых кровопролитных сражений Первой мировой войны], когда у вас огромные потери, большие расходы и в конечном итоге безвыходное положение. Все заинтересованы в том, чтобы попытаться достичь момента, когда мы можем добиться прекращения огня», — заявил политик. При этом, по его прогнозам, конфликт на Украине может оказаться затяжным.

Помимо этого, Десантис также призвал Европу проявлять большую активность в сложившейся ситуации. В частности, он упомянул Германию, обвинив ее в бездействии.

Ранее Десантис отказался от своих слов о «территориальном споре», которыми он описал украинский конфликт. Он подчеркнул, что считает российскую спецоперацию ошибочной, добавив, что подразумевал то, что Донбасс и Крым находятся под контролем России.