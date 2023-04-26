Генпрокурор РФ Краснов призвал усилить защиту в регионах из-за возможных терактов Украины

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о необходимости усилить антитеррористическую защиту критически важных объектов в России из-за угроз терактов со стороны Украины. Об этом он сказал на ежегодном отчете в Совфеде, его цитирует ТАСС.

Краснов объяснил, что невозможно исключить увеличение попыток совершения терактов киевским режимом в России. Поэтому было принято решение усилить превентивные меры на региональном уровне для защиты критически важных и потенциально опасных объектов, прежде всего на объектах транспортной инфраструктуры, избирательных участках, в общественных местах и пунктах расположения вынужденных переселенцев. Глава надзорного ведомства уточнил, что соответствующие меры реагирования уже были приняты.

Кроме того, Краснов поделился, что прокуроры добивались внедрения комплексной информационной системы «Безопасный город» для мониторинга и предотвращения террористических угроз.

Ранее Краснов рассказал, что за 2022 год с коррумпированных чиновников взыскали рекордные 90 миллиардов рублей.