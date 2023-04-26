За 2022 год с коррумпированных чиновников взыскали 90 миллиардов рублей

Генпрокурор Краснов: с коррумпированных чиновников взыскали рекордные 90 млрд рублей

Генпрокурор России Игорь Краснов рассказал, что за 2022 год с коррумпированных чиновников взыскали рекордные 90 миллиардов рублей. Об этом он заявил на ежегодном отчете в Совфеде, его цитирует «Интерфакс».

«Особое внимание уделялось исковой работе по возмещению ущерба, причиненного актами коррупции, а также в связи с несоответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, отраженным в их декларации доходам», — рассказал Краснов. Всего в суды направили 4,5 тысячи заявлений на 300 миллиардов рублей, а в казну было обращено 90 миллиардов.

Глава надзорного ведомства сообщил, что контроль за соблюдением законодательного запрета и ограничений является одним из главных направлений деятельности органа прокуратуры. Он уточнил, что в связи с утратой доверия более пятисот чиновников были уволены за грубые нарушения антикоррупционных требований.

Кроме того, Краснов отметил, что количество обнаруженных фактов взяток среди организованных групп и преступных сообществ, а также в крупных размерах выросло более чем наполовину.

Он рассказал, что случаи задержания высокопоставленных федеральных и местных чиновников за получение взяток больше не считаются необычными и воспринимаются обществом как закономерный итог работы правоохранительных органов по очищению власти от коррумпированных и вредоносных элементов.

Генпрокурор поделился планами на 2023 год. В первую очередь это будут вопросы пресечения правонарушений в сфере государственных закупок, распределения бюджетных средств, особенно тех, которые выделяются на производство военной техники и боевой экипировки. При этом возмещение ущерба, который был причинен в результате коррупционных действий, также останется одним из наиболее актуальных вопросов.

Ранее Краснов направил президенту Владимиру Путину предложения регламентировать действия полицейских при проверке бизнесменов.