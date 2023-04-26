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17:24, 26 апреля 2023Силовые структуры

Против решившего воевать на стороне ВСУ россиянина возбудили дело о госизмене

В Белгороде возбудили дело о госизмене против тверчанина, решившего воевать на стороне ВСУ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Белгороде возбудили уголовное дело против 20-летнего жителя Твери, который пытался незаконно пересечь границу и воевать за Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом в среду, 26 апреля, сообщает РИА Новости.

Молодого человека обвиняют по части 1 статьи 30 и статье 275 («Приготовление к государственной измене») УК РФ. По данным силовиков, фигурант хотел обойти пункты пропуска на территории России, чтобы вступить в состав украинского вооруженного формирования «Легион "Свобода России"» и воевать на стороне ВСУ. Также он планировал поджечь военкомат в центральной России и отчитаться об этом по электронной почте.

Молодого человека задержали сотрудники пограничного управлением ФСБ по Белгородской и Воронежской областям. В настоящее время он взят под стражу.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации одобрил закон о пожизненном наказании за государственную измену.

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Илона Палей
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