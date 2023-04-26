Стало известно об эвакуации жителей Черниговской и Сумской областей

В ВСУ сообщили об эвакуации жителей приграничья в Черниговской и Сумской областях

Власти Украины эвакуировали большинство жителей приграничных населенных пунктов в Черниговской и Сумской областях республики. Об этом сообщил помощник командующего Объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Силкин, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Он уточнил, что в настоящий момент военнослужащие ВСУ вместе представителями областных военных администраций пытаются эвакуировать оставшееся население приграничья. При этом Силкин отметил. что в основном свои дома отказываются покидать пожилые люди.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что ВСУ принудительно эвакуируют население около участка фронта в Запорожской области. Он также добавил, что украинские военные занимаются минированием этой территории.