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16:03, 26 апреля 2023Из жизни

Застреленный хозяин японской лапшичной оказался боссом якудзы

SoraNews24: застреленный хозяин лапшичной в японском городе Кобе оказался боссом якудзы

Фото: 809xia / Shutterstock / Fotodom

Хозяин лапшичной рамен в японском городе Кобе, которого застрелили в собственном заведении, оказался боссом якудзы. Об этом сообщает SoraNews24.

57-летнего Манабу Едзиму нашла сотрудница заведения, ходившая за покупками. Убитый лежал на кухне с огнестрельным ранением головы. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали его смерть.

Как выяснилось, в свободное от приготовления лапши время убитый возглавлял местное отделение якудзы. Следователи полагают, что убийство может быть связано с распрями между противоборствующими преступными группировками.

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Информации о подозреваемых пока нет. Продолжит ли ресторан работу после произошедшего, не уточняется.

Ранее сообщалось, что на Сардинии из тюрьмы строгого режима сбежал босс мафиозной группировки. Итальянский мафиози Марко Радуано смог совершить побег при помощи связанных простыней.

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Алиса Дмитриева
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