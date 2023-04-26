Застреленный хозяин японской лапшичной оказался боссом якудзы

SoraNews24: застреленный хозяин лапшичной в японском городе Кобе оказался боссом якудзы

Хозяин лапшичной рамен в японском городе Кобе, которого застрелили в собственном заведении, оказался боссом якудзы. Об этом сообщает SoraNews24.

57-летнего Манабу Едзиму нашла сотрудница заведения, ходившая за покупками. Убитый лежал на кухне с огнестрельным ранением головы. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали его смерть.

Как выяснилось, в свободное от приготовления лапши время убитый возглавлял местное отделение якудзы. Следователи полагают, что убийство может быть связано с распрями между противоборствующими преступными группировками.

Информации о подозреваемых пока нет. Продолжит ли ресторан работу после произошедшего, не уточняется.

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