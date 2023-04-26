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02:56, 26 апреля 2023Мир

Захарова обвинила Запад в желании войны

Представитель МИД России Захарова заявила, что западным странам нужна война любой ценой
СюжетСанкции против России:
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Западным странам нужна война любой ценой, а решать собственные проблемы они предпочитают с помощью провокаций, дезинформации и угроз. Такое мнение выразила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в авторской колонке для газеты «Известия».

«Мне вменяют, будто я "солгала" о том, что "англосаксам любой ценой нужна война, а их излюбленный метод решения собственных проблем — провокации, дезинформация и угрозы"» — рассказала дипломат, подчеркнув, что действия западных политиков в течение последних полутора лет подтверждают ее правоту.

В частности, Захарова привела в пример введенные антироссийские санкции, поставки западного оружия украинской армии и «беспрецедентную информационную кампанию» против России. «А то, что США нужна война любой ценой подтверждают... сами представители как Госдепа, так и Белого дома», — заключила она.

Ранее Захарова осудила заявление координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, объяснившего, что российским журналистам отказали в визе для защиты свободы слова. Подобное высказывание она назвала верхом цинизма.

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Марина Совина
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