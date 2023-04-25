Мария Захарова обвинила США в цинизме за невыдачу виз журналистам из России

Объяснения координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби о невыдаче виз журналистам из России для защиты свободы слова является верхом цинизма. В этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила чиновника США в эфире Первого канала.

«Самый верх настоящего цинизма заключается в том, что вышел на CNN господин Кирби и сказал, отвечая на вопрос, почему они не выдали визы, что они таким образом защищают свободу слова и обеспечивают права журналистов», — заявила дипломат.

Ранее Кирби объяснил причины невыдачи виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова во время визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке. Он сообщил, что «российские государственные СМИ — это органы пропаганды» и США считают важным отстаивать свободу прессы.