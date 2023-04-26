«Роскосмос» захотел использовать «Зевс» в совместном с Китаем проекте

Глава «Роскосмоса» Борисов: Россия будет использовать «Зевс» в совместном с Китаем проекте

Ядерный буксир «Зевс» будут использовать в совместном с Китаем проекте международной научной лунной станции. Об этом генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил на просветительском марафоне «Знание. Первые», передает ТАСС.

«Ядерный буксир у нас называется "Зевс". Мы собираемся к 2030 году на практике его реализовать. Это одно из изделий, которое поможет в экспансии Луны, мы его собираемся в совместном проекте с Китаем использовать», — сказал глава госкорпорации.

Борисов отметил, что «Зевс» позволит доставлять крупногабаритные объекты с околоземной на окололунную орбиту.

В ноябре 2022 года «Роскосмос» показал новый макет транспортного энергетического модуля с ядерной энергодвигательной установкой мегаваттного класса для полетов в дальний космос на международном форуме «Атомэкспо-2022».

В июле прошлого года гендиректор российского Центра Келдыша Владимир Кошлаков рассказал, что создание «штатного» ядерного буксира «Зевс» станет возможным после завершения испытаний капельного излучателя-холодильника, которые должны состояться на Международной космической станции в 2024 году.