Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:19, 26 апреля 2023Мир

Захарова оценила свою «биографию» на сайте Госдепа США

Захарова: я первый российский дипломат со своей персональной страницей на сайте Госдепа
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила свою «биографию» на сайте Госдепа США в авторской колонке для газеты «Известия».

Захарова предположила, что она является единственным руководителем пресс-службы МИД в мире, который имеет персональные страницы «на сайтах внешнеполитических ведомств сразу двух ядерных сверхдержав». «Первый российский дипломат под санкциями и первый российский дипломат со своей персональной страницей на сайте Госдепа», — констатировала она.

По словам Захаровой, сбором информации и созданием материала занимался Центр глобального взаимодействия, на что, согласно данным The New York Times, было выделено 120 миллионов долларов. «Госдепу США удалось "открыть Америку" и поделиться с миром интересным фактом моей биографии — не поверите, я пропагандирую российскую внешнюю политику. Согласитесь, вывод на все 120 миллионов», — поиронизировала дипломат.

Рассуждая о достоверности опубликованной Госдепом информации о себе, Захарова посоветовала американскому ведомству вспомнить о реальной лжи в дипломатии. В частности, она вспомнила госсекретаря Колина Пауэлла, который в ходе заседания ООН продемонстрировал пробирку, внутри которой, по его словам, был образец производимого на заводах в Ираке оружия массового уничтожения.

Ранее Мария Захарова обвинила США в цинизме за то, что российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова во время визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, не выдали визы.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили о праве Киева уничтожать все в Крыму и Донбассе
44-летняя Николь Шерзингер поделилась новым видео в бикини и порадовала фанатов
Дженнифер Лопес сделала многомиллионную скидку на свое поместье в Лос-Анджелесе
ЕС утвердил реформу торговли сертификатами на выбросы и неэкологичный импорт
Республика Сербская пообещала стать независимым государством мирным путем
В России предупредили Лондон о последствиях передачи ВСУ снарядов с ураном
Захарова оценила свою «биографию» на сайте Госдепа США
Тяжелоатлет назвал самые распространенные ошибки новичков в тренажерном зале
Москвичи назвали цены на жилье в одном из самых престижных районах города
В США задумали потребовать возвращения Украины к границам 1991 года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.