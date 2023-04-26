Захарова: я первый российский дипломат со своей персональной страницей на сайте Госдепа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила свою «биографию» на сайте Госдепа США в авторской колонке для газеты «Известия».

Захарова предположила, что она является единственным руководителем пресс-службы МИД в мире, который имеет персональные страницы «на сайтах внешнеполитических ведомств сразу двух ядерных сверхдержав». «Первый российский дипломат под санкциями и первый российский дипломат со своей персональной страницей на сайте Госдепа», — констатировала она.

По словам Захаровой, сбором информации и созданием материала занимался Центр глобального взаимодействия, на что, согласно данным The New York Times, было выделено 120 миллионов долларов. «Госдепу США удалось "открыть Америку" и поделиться с миром интересным фактом моей биографии — не поверите, я пропагандирую российскую внешнюю политику. Согласитесь, вывод на все 120 миллионов», — поиронизировала дипломат.

Рассуждая о достоверности опубликованной Госдепом информации о себе, Захарова посоветовала американскому ведомству вспомнить о реальной лжи в дипломатии. В частности, она вспомнила госсекретаря Колина Пауэлла, который в ходе заседания ООН продемонстрировал пробирку, внутри которой, по его словам, был образец производимого на заводах в Ираке оружия массового уничтожения.

Ранее Мария Захарова обвинила США в цинизме за то, что российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова во время визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, не выдали визы.