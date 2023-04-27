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08:24, 27 апреля 2023Мир

Стало известно о сроках объявления конкурента Байдена на выборах в 2024 году

NBC News: конкурент Байдена на выборах от республиканцев Десантис вступит в гонку в мае
Рон Десантис

Рон Десантис. Фото: Brian Snyder / Reuters

Губернатор Флориды Рон Десантис готов вступить в предвыборную гонку уже в середине мая, стало известно NBC News из разговора с четырьма собеседниками из Республиканской партии.

При этом сначала Десантис просто объявит об участии в выборах, — предположительно, это произойдет к 11 мая — а позднее непосредственно запустит предвыборную кампанию. На том, чтобы назвать свою кандидатуру в этот срок, настаивают соратники Десантиса. Другие собеседники NBC News полагают, что это слишком рано, хотя все сходятся на том, что гонка начнется в мае.

Губернатор Флориды станет соперником экс-президента США Дональда Трампа, который, как ожидается, тоже поучаствует в гонке. Кроме того, Десантис — конкурент нынешнего лидера страны Джо Байдена, уже объявившего об участии в президентских выборах 2024-го.

Вскоре Десантис также отправится в Великобританию, где проведет встречи с рядом министров, пишет Politico.

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Виктория Кондратьева
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