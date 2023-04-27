Стало известно о сроках объявления конкурента Байдена на выборах в 2024 году
Губернатор Флориды Рон Десантис готов вступить в предвыборную гонку уже в середине мая, стало известно NBC News из разговора с четырьма собеседниками из Республиканской партии.
При этом сначала Десантис просто объявит об участии в выборах, — предположительно, это произойдет к 11 мая — а позднее непосредственно запустит предвыборную кампанию. На том, чтобы назвать свою кандидатуру в этот срок, настаивают соратники Десантиса. Другие собеседники NBC News полагают, что это слишком рано, хотя все сходятся на том, что гонка начнется в мае.
Губернатор Флориды станет соперником экс-президента США Дональда Трампа, который, как ожидается, тоже поучаствует в гонке. Кроме того, Десантис — конкурент нынешнего лидера страны Джо Байдена, уже объявившего об участии в президентских выборах 2024-го.
Вскоре Десантис также отправится в Великобританию, где проведет встречи с рядом министров, пишет Politico.