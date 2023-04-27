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03:32, 27 апреля 2023Силовые структуры

Вернувшийся из зоны СВО росгвардеец пошел под суд из-за 19 рублей

«Ъ»: боец спецназа Росгвардии Мячин пошел под суд за дебош в магазине из-за 19 рублей

Фото: pixabay.com

Вернувшийся из зоны специальной военной операции (СВО) боец спецназа «Витязь» Росгвардии и бывший IT-специалист Петр Мячин пошел под суд после того, как устроил дебош в магазине. Об этом в четверг, 27 апреля, пишет «Коммерсантъ».

Согласно обвинению, 6 января 33-летний Мячин пришел в магазин на Щербаковской улице в Москвы, где хотел за 200 рублей купить пачку сигарет. Однако ее ему не продали, поскольку она стоила дороже на 19 рублей, а денег у военного с собой не оказалось. В ходе конфликта с продавцами Мячин несколько раз выстрелил в потолок из травматического пистолета, после чего его задержала полиция. «Нужные сигареты он, кстати, купил в соседнем магазине, где с ним не стали ругаться из-за 19 рублей», — заявил изданию адвокат Валерий Джоков.

Мужчина обвиняется по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ (Хулиганство, совершенное с использованием оружия или связанное с сопротивлением сотрудникам правоохранительных органов). Он призвал свою вину. Мячина отправили под домашний арест. В среду, 26 апреля, военный суд продлил его до 17 июня. Россиянину грозит до семи лет заключения, но его адвокат надеется, что удастся заключить мировое соглашение с потерпевшей стороной.

Ранее Читинский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам лишения свободы рядового Романа Евдокимова за дезертирство. Из материалов дела следует, что рядовой уклонился от прохождения военной службы во время специальной военной операции (СВО). 24 ноября 2022 года он оставил воинскую часть.

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Марина Совина
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