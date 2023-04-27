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08:02, 27 апреля 2023Мир

Союзника США заподозрили в строительстве военного объекта с Китаем

WP: шпионские службы США считают, что в ОАЭ могут построить военный объект КНР

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Американские шпионские службы обнаружили признаки строительства китайского военного объекта на территории Объединенных Арабских Эмиратов в декабре 2022 года — ровно через год после того, как Абу-Даби объявили о прекращении подобного проекта из-за давления США. Об этом свидетельствуют данные разведки, полученные изданием The Washington Post.

В США опасаются, что Эмираты — давний партнер США по вопросам безопасности в регионе — развивают более тесные связи с Китаем в ущерб интересам американцев. Замеченные китайские военные около других чувствительных строительных объектов ОАЭ также вызвали беспокойство американских чиновников, пишет WP.

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Елизавета Наумова
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