Союзника США заподозрили в строительстве военного объекта с Китаем

WP: шпионские службы США считают, что в ОАЭ могут построить военный объект КНР

Американские шпионские службы обнаружили признаки строительства китайского военного объекта на территории Объединенных Арабских Эмиратов в декабре 2022 года — ровно через год после того, как Абу-Даби объявили о прекращении подобного проекта из-за давления США. Об этом свидетельствуют данные разведки, полученные изданием The Washington Post.

В США опасаются, что Эмираты — давний партнер США по вопросам безопасности в регионе — развивают более тесные связи с Китаем в ущерб интересам американцев. Замеченные китайские военные около других чувствительных строительных объектов ОАЭ также вызвали беспокойство американских чиновников, пишет WP.