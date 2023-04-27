Россиянин умер возле стойки регистрации в аэропорту

Ngs.ru: в новосибирском аэропорту Толмачево возле стойки регистрации умер мужчина

Россиянин умер возле стойки регистрации в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом Ngs.ru рассказали в пресс-службе авиагавани.

Утверждается, что это произошло вечером в среду, 26 апреля. «Случай был, ситуацию не комментируем», — подчеркнули официальные представители аэропорта.

Тем временем собеседник издания сообщил, что смерть мужчины не носит криминальный характер. Тело находилось в Толмачево несколько часов. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

Ранее в апреле адвокат из Бразилии во время полета в США ощутила внезапную боль в груди и умерла. 32-летняя Сара Раймундо (Sara Raimundo) летела из Рио-де-Жанейро в Калифорнию. На одном рейсе с пассажиркой оказался врач, который пытался реанимировать ее, однако та не реагировала.