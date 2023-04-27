Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:02, 27 апреля 2023Путешествия

Россиянин умер возле стойки регистрации в аэропорту

Ngs.ru: в новосибирском аэропорту Толмачево возле стойки регистрации умер мужчина

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Россиянин умер возле стойки регистрации в новосибирском аэропорту Толмачево. Об этом Ngs.ru рассказали в пресс-службе авиагавани.

Утверждается, что это произошло вечером в среду, 26 апреля. «Случай был, ситуацию не комментируем», — подчеркнули официальные представители аэропорта.

Тем временем собеседник издания сообщил, что смерть мужчины не носит криминальный характер. Тело находилось в Толмачево несколько часов. В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка.

Ранее в апреле адвокат из Бразилии во время полета в США ощутила внезапную боль в груди и умерла. 32-летняя Сара Раймундо (Sara Raimundo) летела из Рио-де-Жанейро в Калифорнию. На одном рейсе с пассажиркой оказался врач, который пытался реанимировать ее, однако та не реагировала.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
ВС России взяли под огневой контроль последний путь снабжения ВСУ в Артемовске
Россиянин умер возле стойки регистрации в аэропорту
В МЧС рассказали о дальнейшей судьбе пострадавших от пожара в Сосьве семей
Адвокат высказался о перспективах дела против Блиновской
Первый магазин пришедшего на смену Pull & Bear бренда открылся в Москве
Стало известно о снятии с должности замминистра обороны России
Массовая драка граждан Таджикистана произошла в Москве
В сети появились фото 62-летней Джулианны Мур без макияжа
Создатель допустил модификацию винтовки Чукавина
Бывшего кандидата в президенты Белоруссии госпитализировали
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.