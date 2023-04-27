Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:40, 27 апреля 2023Путешествия

Хорватия прокомментировала новости о прекращении выдачи виз россиянам

В представительстве Хорватии по туризму опровергли прекращение выдачи виз россиянам
СюжетВизы в Европу:

Фото: Elisabetta Zavoli / Getty Images

Хорватия опровергла прекращение выдачи туристических виз российским гражданам с 1 мая. Так в российском представительстве балканской страны прокомментировали появившиеся новости об остановке приема документов на визу, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) 27 апреля.

«Хорватия выдавала и продолжит оформлять российским туристам визы уже как страна, входящая в Шенгенскую зону. Никаких директив о приостановке визового процесса в России со стороны МИД Республики Хорватия или Посольства Хорватии в РФ не поступало», — объяснил директор представительства Райко Ружичка.

Материалы по теме:
«Цены растут каждый день» Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
«Цены растут каждый день»Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
22 июня 2022
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов. Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
Страны по всему миру снимают ограничения для туристов.Как туда добраться россиянам и сколько это стоит?
1 мая 2022

При этом он предупредил, что процесс приема заявок все же претерпит изменения, поскольку в консульстве недостаточно специалистов. В связи с этим рассматривается возможность введения квот или уменьшения количества временных слотов на прием документов.

Ранее визовый центр VFS Global заявил о приостановке Хорватией приема заявлений на получение туристических виз гражданами страны с 1 мая. В заявлении было указано, что документы на визы не будут приниматься до дальнейших распоряжений.

1 января 2023 года Хорватия официально вступила в Шенгенскую зону. Национальные визы, если срок их действия не истек, по-прежнему действительны для въезда в республику. Кроме того, с этой даты проведенные в Хорватии дни добавляются к времени разрешенного 180-дневного периода нахождения в Шенгенской зоне.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
Крупный дрон самолетного типа заметили над Подмосковьем
Стали известны три запрещенных в аэропортах Таиланда слова
Ольга Бузова отреагировала на слухи о романе с женатым мужчиной
На Украине представили дрон MiniShark
Google лишил сотрудников бесплатных чипсов и конфет
Бывший участник КВН рассказал о вырезанной из эфира шутке про Блиновскую
Российский хирург назвал причины внезапной смерти во время пластики
МЧС сообщило о привлечении авиации к тушению деревни в Курганской области
Раскрыты опасные для природы последствия взрыва мегаракеты Starship
В России предупредили о рисках поставки Украине снарядов с обедненным ураном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.