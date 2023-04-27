Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:59, 27 апреля 2023Силовые структуры

Главу российской ячейки «Аум Синрике» заподозрили в финансировании терроризма

Главу и членов российской ячейки «Аум Синрике» заподозрили в финансировании терроризма

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В отношении главы российской религиозной ячейки «Аум Синрике» (запрещенная в РФ террористическая организация) Михаила Устьянцева, который уже отбывает наказание в колонии Рязанской области, и семи его соратников возбудили уголовное дело о финансировании терроризма. Об этом в четверг, 27 апреля, сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, шесть фигурантов находятся за пределами страны и объявлены в розыск. Они пытаются возобновить деятельность секты и собирают деньги для отбывающих наказание Устьянцева и его сообщника Евладова. Для этого сообщники создали интернет-магазин в даркнете.

Устьянцева приговорили к 15 годам колонии строгого режима по делу о создании террористического сообщества.

«Аум Синрике» («Учение истины Аум», с начала 2000-х годов также известна как «Алеф») — тоталитарная деструктивная секта псевдобуддистского толка с прослеживаемыми влияниями индуизма, даосизма, христианства и тантрических традиций. Основана в середине 1980-х годов японцем Секо Асахарой. Организация получила всемирную известность в 1995-м после террористической зариновой атаки в метро Токио, жертвами которой стали более десяти человек.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Путин определил статус проживающих на новых территориях граждан
Посол США заявила об отсутствии препятствий для полета журналистов РФ в Нью-Йорк
В Молдавии заявили о длинном списке имеющих запрет на въезд в страну россиян
Оральный секс назвали фактором риска развития рака гортани
В США заявили о желании сохранить ДСНВ
В Мелитополе возле многоквартирного дома сработало взрывное устройство
Стало известно о желании Роналду расстаться с невестой из-за денег
Главу российской ячейки «Аум Синрике» заподозрили в финансировании терроризма
Россиянам назвали самые бюджетные направления отдыха на майских праздниках
SpaceX вывела на орбиту партию спутников Starlink
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.