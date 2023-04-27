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07:20, 27 апреля 2023Культура

Умер актер и режиссер Евгений Басилашвили

В Волгограде умер актер, режиссер и доцент ВГИИК Евгений Басилашвили
Евгений Басилашвили

Евгений Басилашвили. Фото: Таня Глущенко / «ВКонтакте»

В Волгограде в среду, 26 апреля, умер советский, грузинский и российский актер, режиссер и доцент ВГИИК Евгений Басилашвили. Об этом сообщила выпускница учебного заведения Татьяна Глущенко на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Мой великий мастер. Евгений Леонович Басилашвили. Огромный профессионал своего дела (...) Без вас мой мир стал гораздо темнее и печальнее. Царствие Вам небесное», — говорится в тексте публикации.

Заслуженный артист Грузинской ССР Басилашвили работал в Тбилисском русском ТЮЗе и Волгоградском театре юного зрителя. C середины 1990-х годов преподавал в Волгоградском институте искусств и культуры (ВГИИК).

Ранее российский актер, известный по сериалу «Реальные пацаны», Василий Масалитин скончался во время проведения хирургической операции в одной из больниц на востоке Москвы. Артист ушел из жизни в возрасте 32 лет.

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Марина Совина
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