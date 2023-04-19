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18:28, 19 апреля 2023Культура

Умер эстонский актер Вяйно Арен

Советский и эстонский актер Вяйно Арен скончался в возрасте 89 лет

Фото: Эстонское телевидение / «Газета.Ру»

Скончался советский и эстонский актер, танцор и режиссер Вяйно Арен. Об этом пишет «Российская газета».

Мужчина умер в возрасте 89 лет. Причины смерти артиста не раскрываются.

Вяйно Арен родился 9 августа 1933 года. С 1953-го по 1955 год учился в Ленинградском хореографическом училище, в 1959 году окончил Таллинское хореографическое училище. С 1950 года актер служил в театре «Ванемуйне», после был солистом культурного учреждения «Эстония» в Таллине, работал в таллинском варьете «Виру». Широкой аудитории Арен известен по таким кинолентам, как «Полуденный паром», «Театральная ночь», «Молодой пенсионер», «Приключения Вембу и Тембу» и «Счастливая улица, 13».

Ранее стало известно, что на Украине на 81-м году жизни скончался актер из фильма «Отряд особого назначения» Александр Тартышников. О причинах его смерти также не сообщалось.

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Сергей Равин
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