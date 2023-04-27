Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:51, 27 апреля 2023Силовые структуры

Зарезавшего медика скорой помощи россиянина арестовали

В Свердловской области россиянина арестовали за убийство медика скорой помощи

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Свердловской области россиянина арестовали за убийство из хулиганских побуждений медика скорой помощи. Об этом в четверг, 27 апреля, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Максим Чалков.

По данным следствия, 25 апреля находившийся в состоянии алкогольного опьянения злоумышленник находился на лестничной клетке многоквартирного дома, когда туда прибыла бригада скорой помощи, вызванная жильцами дома. Злоумышленник из хулиганских побуждений выхватил нож и зарезал медицинского работника, нанеся ему колющий удар в грудь. Медика доставили в больницу, но спасти ему жизнь не удалось.

Сотрудниками СКР по уголовному делу продолжается проведение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

14 апреля Серовский районный суд приговорил к трем с половиной годам колонии 35-летнего жителя Урала, напавшего на фельдшера скорой помощи и полицейских.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Крупный дрон самолетного типа заметили над Подмосковьем
Стали известны три запрещенных в аэропортах Таиланда слова
Ольга Бузова отреагировала на слухи о романе с женатым мужчиной
На Украине представили дрон MiniShark
Google лишил сотрудников бесплатных чипсов и конфет
Бывший участник КВН рассказал о вырезанной из эфира шутке про Блиновскую
Российский хирург назвал причины внезапной смерти во время пластики
МЧС сообщило о привлечении авиации к тушению деревни в Курганской области
Раскрыты опасные для природы последствия взрыва мегаракеты Starship
В России предупредили о рисках поставки Украине снарядов с обедненным ураном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.