Сербский доброволец Берич заявил, что Запад воюет на Украине с целью уничтожения России

Сражающийся на стороне России сербский доброволец Деян Берич заявил, что Запад участвует в конфликте на Украине с целью уничтожить Россию. Своим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

По его словам, продолжительные боевые действия являются не войной между Россией и Украиной, а «войной Запада на уничтожение России».

Собеседник агентства обратил внимание на схожесть событий, связанных с развалом Югославии и спецоперацией на Украине. По мнению Берича, Западу нужно было развалить одно качественное социалистическое демократическое государство, которым была Югославия. Теперь поставлена развалить Россию для получения ее ресурсов.

«Запад не может жить без колонизации никак», — добавил сербский доброволец, призвав российскую сторону к «победе любой ценой».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западным странам нужна война любой ценой, а решать собственные проблемы они предпочитают с помощью провокаций, дезинформации и угроз. «А то, что США нужна война любой ценой подтверждают... сами представители как Госдепа, так и Белого дома», — сказала она.