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12:58, 27 апреля 2023Ценности

Роскошное имущество Блиновской попало на видео во время обыска

Роскошное имущество задержанной за неуплату налогов Елены Блиновской попало на видео

Кадр: телеграм-канал «Mash»

Роскошное имущество автора психологических тренингов Елены Блиновской, которую задержали за неуплату налогов, попало на видео. Кадры, снятые во время обыска, публикуют администраторы Mash.

Сотрудники правоохранительных органов изучили дом популярной блогерши, в том числе ее гардеробную со множеством нарядов, обуви и сумок люксовых брендов. На размещенном ролике видно, что, помимо дизайнерских вещей, в комнатах знаменитости также находились ноутбук марки Apple, дорогие часы, несколько коробок из-под iPhone и золотые украшения.

Известно, что обыски проводили по трем адресам: в частном доме в ЖК «Миллениум Парк» в Истринском районе Московской области и в двух квартирах на Павелецкой набережной и на улице Шверника.

27 апреля подозреваемая в неуплате налогов на 918 миллионов рублей Блиновская была задержана при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у нее были билеты на самолет в Казахстан. Сейчас Блиновская находится на допросе в Следственном комитете России. Дома и в офисе блогера проходят обыски.

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Карина Черных
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