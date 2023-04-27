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09:18, 27 апреля 2023Силовые структуры

Раскрыта фабула обвинения создательницы марафона желаний Елены Блиновской

Создательницу марафона желаний Блиновскую заподозрили в неуплате налогов на 918 млн рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Раскрыта фабула обвинения создательницы марафона желаний Елены Блиновской. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Следователи заподозрили блогершу в неуплате налогов на 918 миллионов рублей. Кроме того, возможно, она легализировала 43 миллиона рублей, полученные преступным путем.

Отмечается, что с 2019 по 2021 год женщина занижала свои доходы. Деньги поступали на счета восемнадцати подконтрольных организаций и трех индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Следствие предполагает, что Блиновская пыталась легализовать часть суммы, купив автомобиль и оборудование для фирмы мужа.

27 апреля стало известно, что блогера Елену Блиновскую задержали по делу об уклонении от уплаты налогов. Согласно данным, она пыталась пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у задержанной были билеты на самолет в другую страну. Блиновская находится на допросе в Следственном комитете России. Дома и в офисе блогера проходят обыски.

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Екатерина Власова
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