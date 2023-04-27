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15:59, 27 апреля 2023Среда обитания

Определена стоимость дома Блиновской

«Известия»: стоимость дома Елены Блиновской составляет 300-500 миллионов рублей

Кадр: Telegram-канал «МВД Медиа»

Дом блогера, создательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской, который попал на видео при обыске, можно оценить в 300-500 миллионов рублей. Стоимость недвижимости определила эксперт по недвижимости Елена Мищенко, передают «Известия».

Мищенко добавила, что точная стоимость объекта зависит от размера участка, площади коттеджа и его внутреннего устройства. Эксперт также отметила, что быстро продать такой дом без скидки не получится — из-за отъезда из России части покупателей дорогой недвижимости спрос на подобное жилье значительно снизился.

«Если появится необходимость продать данный особняк, средний срок реализации объекта составит от полугода до года. Для быстрой продажи за два-три месяца потребуется предоставить дисконт в размере 40–50 процентов», — рассказала Мищенко.

Ранее сообщалось, что задержанная по подозрению в неуплате налогов Блиновская успела распределить свое имущество между родственниками. Дом в коттеджном поселке Истринского района Подмосковья и несколько дорогих автомобилей официально принадлежат супругу блогера Алексею Блиновскому.

Александра Качан
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