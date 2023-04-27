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12:13, 27 апреля 2023Среда обитания

Стало известно о распределении Блиновской имущества между родственниками

Mash: Елена Блиновская распределила свое имущество между родственниками

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Блогер и создательница «Марафона желаний» Елена Блиновская, задержанная по подозрению в неуплате налогов, успела распределить свое имущество между родственниками. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По его данным, по документам за россиянкой числятся только участок в Симферополе на 50 гектаров стоимостью около 900 тысяч рублей и 58-метровая квартира на Серпуховском Валу в Москве за 60 миллионов рублей.

Дом в коттеджном поселке Истринского района Подмосковья, автомобили Lamborghini Urus, Range Rover, Maybach, мотоциклы и другое имущество юридически принадлежат супругу блогерши Алексею Блиновскому. Он уже дает показания в качестве свидетеля по уголовному делу о неуплате налогов.

По версии следствия, блогерша могла выводить деньги через его компании, уточняет Mash. Перед попыткой побега жены мужчина ликвидировал компанию по производству одежды под названием «Три Кошки».

В четверг, 27 апреля, подозреваемая в неуплате налогов на 918 миллионов рублей Блиновская была задержана при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у нее были билеты на самолет в Казахстан. Сейчас Блиновская находится на допросе в Следственном комитете России. Дома и в офисе блогера проходят обыски.

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Варвара Кошечкина
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