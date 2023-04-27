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11:14, 27 апреля 2023Силовые структуры

Супруг Блиновской доставлен на допрос к следователю в качестве свидетеля

Следователь допрашивает супруга Блиновской в качестве свидетеля по делу о неуплате налогов

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Супруга российской блогерши Елены Блиновской доставили на допрос к следователю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, Алексей Блиновский дает показания в качестве свидетеля по уголовному делу о неуплате налогов.

По версии следствия, блогерша могла выводить деньги через его компании, уточняет Telegram-канал Mash. Перед попыткой побега жены Алексей Блиновский ликвидировал компанию по производству одежды под названием «Три Кошки».

27 апреля подозреваемая в неуплате налогов на 918 миллионов рублей Блиновская была задержана при попытке пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у нее были билеты на самолет в Казахстан. Сейчас Блиновская находится на допросе в Следственном комитете России. Дома и в офисе блогера проходят обыски.

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Любовь Ширижик
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