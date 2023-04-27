Israel Hayom: боеприпасы США в Израиле сокращаются из-за украинского конфликта

Украинский конфликт сократил количество боеприпасов США в Израиле, которые хранятся в стране на случай чрезвычайной ситуации. Об этом пишет портал Israel Hayom со ссылкой на источники.

В материале сказано, что официально военные склады США дипломатически неприкосновенны, однако неофициально стороны заключали соглашение, которое предполагает передачу Иерусалиму боеприпасов в случае крупного нападения. По данным источников портала, склады опустошаются из-за нехватки резервных запасов Западных стран из-за конфликта на Украине.