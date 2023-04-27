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17:14, 27 апреля 2023Мир

Украинский конфликт сократил количество боеприпасов США в Израиле

Israel Hayom: боеприпасы США в Израиле сокращаются из-за украинского конфликта

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Украинский конфликт сократил количество боеприпасов США в Израиле, которые хранятся в стране на случай чрезвычайной ситуации. Об этом пишет портал Israel Hayom со ссылкой на источники.

В материале сказано, что официально военные склады США дипломатически неприкосновенны, однако неофициально стороны заключали соглашение, которое предполагает передачу Иерусалиму боеприпасов в случае крупного нападения. По данным источников портала, склады опустошаются из-за нехватки резервных запасов Западных стран из-за конфликта на Украине.

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Виктория Кондратьева
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