BBC: ВСУ не хватает ракетных комплексов «Бук» и снарядов для РСЗО «Град» под Артемовском

Вооруженным силам Украины (ВСУ) на окраинах Артемовска (дореволюционное название, принятое в республике — Бахмут) не хватает зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» и снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом со ссылкой на украинских военнослужащих сообщает BBC.

В частности, о недостатке боеприпасов для РСЗО заявил один из бойцов 17-го танкового батальона Сухопутных войск ВСУ. По его словам, Украина уже истощила запасы снарядов для «Градов» и теперь полагается на их поставки из Чехии, Румынии и Пакистана.

Командир украинского расчета ЗРК «Бук» также рассказал об отсутствии в войсках нужного количества зенитных комплексов. Он пояснил, что у ВСУ не хватает необходимых для их ремонта запчастей, поскольку производящие их заводы находятся за границей.

Кроме того, командир одного из украинских расчетов британского буксируемого орудия L119 заявил о потребности в дальнейших поставках боеприпасов. Военный выразил мнение, что у ВСУ отсутствуют ресурсы для длительных боевых действий, в связи с чем Украина намерена провести контрнаступление в этом году. При этом он подчеркнул, что затяжной характер конфликта повышает вероятность возникновения усталости от него среди западных стран, из-за чего объемы военной помощи Киеву могут сократиться.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что в республике практически истощились запасы ракет к советским системам противовоздушной обороны. Глава ведомства заявил, что для обеспечения безопасности неба Киеву приходится закупать западные образцы этого вооружения и увеличивать боезапас к ним.