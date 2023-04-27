Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:25, 27 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о нехватке в ВСУ ракетных комплексов и снарядов РСЗО

BBC: ВСУ не хватает ракетных комплексов «Бук» и снарядов для РСЗО «Град» под Артемовском

Фото: Marko Djurica / Reuters

Вооруженным силам Украины (ВСУ) на окраинах Артемовска (дореволюционное название, принятое в республике — Бахмут) не хватает зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук» и снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом со ссылкой на украинских военнослужащих сообщает BBC.

В частности, о недостатке боеприпасов для РСЗО заявил один из бойцов 17-го танкового батальона Сухопутных войск ВСУ. По его словам, Украина уже истощила запасы снарядов для «Градов» и теперь полагается на их поставки из Чехии, Румынии и Пакистана.

Командир украинского расчета ЗРК «Бук» также рассказал об отсутствии в войсках нужного количества зенитных комплексов. Он пояснил, что у ВСУ не хватает необходимых для их ремонта запчастей, поскольку производящие их заводы находятся за границей.

Материалы по теме:
«Пять минут, и прилетает в ответ» Российские артиллеристы уничтожают укрепрайоны ВСУ под Донецком. Как это происходит?
«Пять минут, и прилетает в ответ»Российские артиллеристы уничтожают укрепрайоны ВСУ под Донецком. Как это происходит?
13 апреля 2023
«Расслабился — погиб» Что происходит на Луганском направлении СВО и почему его считают самым опасным?
«Расслабился — погиб»Что происходит на Луганском направлении СВО и почему его считают самым опасным?
Сегодня

Кроме того, командир одного из украинских расчетов британского буксируемого орудия L119 заявил о потребности в дальнейших поставках боеприпасов. Военный выразил мнение, что у ВСУ отсутствуют ресурсы для длительных боевых действий, в связи с чем Украина намерена провести контрнаступление в этом году. При этом он подчеркнул, что затяжной характер конфликта повышает вероятность возникновения усталости от него среди западных стран, из-за чего объемы военной помощи Киеву могут сократиться.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что в республике практически истощились запасы ракет к советским системам противовоздушной обороны. Глава ведомства заявил, что для обеспечения безопасности неба Киеву приходится закупать западные образцы этого вооружения и увеличивать боезапас к ним.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось о сотнях уничтоженных бойцов ВСУ в районе Артемовска
Минздрав Турции рассказал о состоянии здоровья Эрдогана
Пригожин назвал шуткой свое заявление о прекращении огня в Артемовске
Мэрия Праги пожаловалась на атаку со стороны российских хакеров
Путин присвоил российской мотострелковой бригаде наименование гвардейской
Непомнящий сыграл вничью в 13-й партии матча за титул чемпиона мира
Правительство наделили правом делать исключения из спецмер по Украине
Глава МАГАТЭ высказался об угрозах ЧП на Запорожской АЭС
Алеся Кафельникова раскрыла секрет красоты
Глава РПЛ высказался о рисках интеграции крымских клубов в российский футбол
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.