Украина признала истощение запасов ракет к советским ПВО

Министр обороны Украины Резников признал истощение запасов ракет к советским ПВО

На Украине практически истощились запасы ракет к советским системам противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил министр обороны республики Алексей Резников.

По его словам, чтобы обеспечить безопасность неба, властям страны приходится закупать западные образцы этого вооружения, а также увеличивать боезапас к ним.

«Если они не производятся у нас, и есть только в странах, у которых мы не можем их взять, значит надо пополнять чем-то другим. Чем? Западными системами ПВО», — признал Резников.

Он также заверил, что самолеты НАТО, которые Киев безрезультатно пытается получить от союзников, могли бы стать частью общей системы противовоздушной обороны страны и помочь закрыть ее уязвимости.

«Современный самолет поколения 4++ [служит] как полноценная закрытая система ПВО», — сказал министр.

Ранее американский генерал Кристофер Каволи, занимающий пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, сообщил, что США и Украина совместно работали над подготовкой к весеннему контрнаступлению. Он заверил, что, благодаря помощи союзников, оно станет внезапным для России.