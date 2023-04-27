Глава российской таможни пожалел о неумении сотрудников работать с бумагой

Глава ФТС Давыдов рассказал о неумении сотрудников работать с бумажными декларациями

Высокая цифровизация, которая позволила ускорить работу российской таможни, несет не только преимущества, но и определенные риски. Если злоумышленникам удастся поставить кибератаки на поток, то работа может остановиться. Об этом на сессии форума «Налоговая экосистема: люди и технологии» рассказал временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов, сообщает Forbes.

По его словам, за последний год ФТС отразила порядка 1,2 тысячи DDoS-атак на инфраструктуру, в день идет по три-четыре атаки. «Понятно, что наши оппоненты хотели бы повалить систему внешней торговли России», — объяснил глава таможни.

Давыдов пожалел, что сотрудники ФТС разучились работать с бумажными декларациями. Ведь если завтра что-то случится с электронной системой, то всем придется думать, что делать.

В последний раз работа таможни была нарушена 10 апреля, когда атака частично парализовала Единую автоматизированную информационную систему таможенных органов (ЕАИС ТО). Сбой не позволял регистрировать новые декларации, а те, что были в работе, зависли.

