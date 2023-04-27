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12:21, 27 апреля 2023Мир

Песков анонсировал разговор Путина и Эрдогана

Представитель Кремля Песков: телефонный разговор Путина и Эрдогана состоится 27 апреля

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана состоится 27 апреля около 15:00 (мск), заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС.

«Мы ожидаем ориентировочно в три часа телефонный разговор Путина и Эрдогана», — сказал он, добавив, что затем у российского лидера «будет совместное с президентом Турции участие в церемонии завоза ядерного топлива на энергоблок №1 атомной электростанции "Аккую"».

Ранее врачи запретили Эрдогану выступать на публике накануне выборов. Уточняется, что политику стало плохо во время телевизионного интервью 25 апреля. Впоследствии турецкий лидер рассказал о своем недуге. По его словам, у него обнаружили желудочный грипп.

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Глеб Бажуткин
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