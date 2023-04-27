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12:14, 27 апреля 2023Россия

Власти Петербурга прокомментировали взрыв в Павловске

Глава Пушкинского района Чапуров заявил, что в результате взрыва никто не пострадал
Андрей Чапуров

Андрей Чапуров. Фото: Администрация Санкт‑Петербурга

В результате взрыва в Павловске Санкт-Петербурга никто не пострадал. Об этом сообщил глава администрации Пушкинского района Андрей Чапуров. Свой комментарий он оставил в официальном Telegram-канале.

«Вечером 26 апреля в дежурную службу администрации стали поступать сообщения о звуке "взрыва"», — написал представитель власти.

По его словам, сейчас на месте ЧП работают специалисты МЧС и сотрудники полиции. Причины случившегося пока устанавливаются, продолжается проверка. Ситуация находится на особом контроле администрации, добавил Чапуров.

По данным Следственного комитета, 26 апреля взрыв неустановленного взрывного устройства произошел у недостроенной котельной. Повредило крышу и фасад находящегося поблизости конно-спортивного клуба. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в сети появились кадры с места предполагаемого взрыва в Павловске Пушкинского района Санкт-Петербурга. На территории конюшни обнаружили похожие на разлетевшиеся осколки предметы.

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Евгения Куликова
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