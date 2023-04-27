Стало известно о воюющих на стороне Украины чеченцах

Politico: от 150 до 200 чеченцев участвуют в боевых действиях на стороне Украины

От 150 до 200 чеченцев участвуют в боевых действиях на стороне Украины — в основном это сыновья и внуки боевиков, воевавших в двух кампаниях на территории Чечни и впоследствии эмигрировавших. Об этом стало известно Politico.

По данным издания, они состоят в трех соединениях — батальоне имени Джохара Дудаева, батальоне шейха Мансура (критиковался за связи с исламистскими группировками) и еще в одном неназванном секретном батальоне, который работает с украинской военной разведкой. Отмечается, что его члены постоянно ходят в масках, даже в Киеве.

Утверждается, что основная часть чеченцев находится в Артемовске (украинское название — Бахмут). При этом они формально не входят в состав интернационального легиона, как другие иностранные наемники, не получают деньги и вооружаются самостоятельно, при этом получая от Вооруженных сил Украины (ВСУ) боеприпасы на передовой.

По словам других иностранных наемников, чеченцы — одни из самых идеологизированных участников этого конфликта и воюют не за деньги. Двое чеченцев пояснили Politico, что «они здесь для того, чтобы воевать за Чечню», ожидая вооруженного восстания в российской республике. Они также добавили, что «рано или поздно мы все будем свободны».

В ноябре 2022 года Папа Римский Франциск в разговоре с журналистами заявил, что считает жителей Чечни и Бурятии самой «жестокой частью российских войск на Украине». Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ раскритиковал Франциска. «Да, мы ревностно относимся к защите нашей Родины, религии, народа. Мы призываем врага сдаться, а наших граждан встать на защиту. Разве это жестокость?» — указал он. Позже за слова Папы Римского извинился Ватикан.