Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Роман Сафиуллин
2:1
Завершен
Николас Джарри
Мадрид (м)
Аслан Карацев
Сегодня
18:45 (Мск)
Ласло Джере
Мадрид (м)
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Ак Барс
Фонбет КХЛ - плей-офф|Финал Чемпионата. 6-й матч
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
22:15 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|33-й тур
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
02:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
15:15, 27 апреля 2023Спорт

Непомнящий сыграл вничью в 13-й партии матча за титул чемпиона мира

Ян Непомнящий сыграл вничью в 13-й партии матча за титул чемпиона мира с Дином Лижэнем

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью в 13-й партии матча за титул чемпиона мира по шахматам с китайцем Дином Лижэнем. Трансляция велась на YouTube-канале Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

32-летний Непомнящий, для которого это вторая попытка завоевать мировую шахматную корону, играл белыми фигурами. Встреча завершилась на 39-м ходу. После 13-й партии счет вновь стал равным — 6,5:6,5.

Следующая партия матча, которая может стать решающей, состоится 29 апреля. Победителем турнира станет шахматист, первым набравший как минимум 7,5 очка.

Действующим чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен, который ранее отказался защищать титул, сославшись на нехватку мотивации. В декабре 2021 года он обыграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось о сотнях уничтоженных бойцов ВСУ в районе Артемовска
Минздрав Турции рассказал о состоянии здоровья Эрдогана
Пригожин назвал шуткой свое заявление о прекращении огня в Артемовске
Мэрия Праги пожаловалась на атаку со стороны российских хакеров
Путин присвоил российской мотострелковой бригаде наименование гвардейской
Непомнящий сыграл вничью в 13-й партии матча за титул чемпиона мира
Правительство наделили правом делать исключения из спецмер по Украине
Глава МАГАТЭ высказался об угрозах ЧП на Запорожской АЭС
Алеся Кафельникова раскрыла секрет красоты
Глава РПЛ высказался о рисках интеграции крымских клубов в российский футбол
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.