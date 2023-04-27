Непомнящий сыграл вничью в 13-й партии матча за титул чемпиона мира

Ян Непомнящий сыграл вничью в 13-й партии матча за титул чемпиона мира с Дином Лижэнем

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью в 13-й партии матча за титул чемпиона мира по шахматам с китайцем Дином Лижэнем. Трансляция велась на YouTube-канале Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

32-летний Непомнящий, для которого это вторая попытка завоевать мировую шахматную корону, играл белыми фигурами. Встреча завершилась на 39-м ходу. После 13-й партии счет вновь стал равным — 6,5:6,5.

Следующая партия матча, которая может стать решающей, состоится 29 апреля. Победителем турнира станет шахматист, первым набравший как минимум 7,5 очка.

Действующим чемпионом мира является норвежец Магнус Карлсен, который ранее отказался защищать титул, сославшись на нехватку мотивации. В декабре 2021 года он обыграл Непомнящего со счетом 7,5:3,5.