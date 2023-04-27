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16:14, 27 апреля 2023Россия

Массовая драка с участием китайцев в российском караоке-баре попала на видео

В Екатеринбурге в караоке-баре на улице Бебеля избили троих граждан Китая

Троих граждан Китая избили в караоке-баре на улице Бебеля в Екатеринбурге. Массовую драку с участием иностранцев сняли на видео, которое опубликовал портал E1.ru.

На записи видно двух вцепившихся друг в друга мужчин, которых пытаются разнять их знакомые. Постепенно конфликт перерастает в драку, в которую оказываются втянуты около десяти человек. Камеры также запечатлели, как один из посетителей разбивает об голову оппонента бутылку.

Как рассказал очевидец произошедшего, драку с китайцами развязала сидевшая рядом с ними компания. «Они (нападавшие, — прим "Ленты.ру") очень сильно напились. Когда посетители стали уходить из кафе, их не выпускали, никого. А потом начали драку, разбили бутылки об головы пострадавших. Девушке тоже прилетело», — сообщил он.

В полиции Екатеринбурга журналистам подтвердили, что граждане Китая обратились в отделение. В данный момент участковые устанавливают обстоятельства произошедшего. При этом в МВД заявили, что, предварительно, заявители не получили травм. Их направили на медэкспертизу. Гражданство нападавших не уточняется.

Ранее в Новосибирске толпа мигрантов избила возвращавшегося с кладбища россиянина. На кадрах драки видно, как несколько человек бьют ногами лежащего на земле мужчину. При этом нападавшие утверждают, что у пострадавшего был газовый пистолет.

Константин Лысяков
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