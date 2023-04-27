Украине предрекли неожиданного партнера после СВО

Washington Post: Китай может стать экономическим партнером Украины после окончания СВО

После окончания спецоперации на Украине Киев может наладить экономические связи с Китаем. Неожиданного партнера Украине предрек журналист Адам Тейлор, его точка зрения приведена в материале на сайте The Washington Post.

Комментируя ранее состоявшийся телефонный разговор президента Китая Си Цзиньпина и украинского лидера Владимира Зеленского, журналист указал, что обе стороны рассказали о беседе с долей дипломатического триумфа. В то же время, по его словам, отношения двух стран превращаются в балансирование для обеих сторон, так как между ними присутствует «несомненное напряжение».

Тейлор добавил, что в то время как США осудили Китай за позицию по СВО, Украина выбрала более осторожную линию. «После того как Си [Цзиньпин] в прошлом месяце посетил Москву для встречи с [российским президентом Владимиром] Путиным, Зеленский настоял на собственной беседе с китайским лидером. На текущей неделе это наконец принесло результат», — рассудил автор материала. Помимо того, он заявил, что Зеленский «не единственный, кто считает, что путь к миру на Украине может лежать через Китай».

Когда конфликт на Украине закончится, Киев будет искать новых экономических партнеров, также говорится в статье. «Китай, вторая по величине экономика мира, может быть слишком крупным, чтобы отказываться от него. Если только США и ее союзники не предложат альтернативу, Украине ничего не остается, как принять риски», — подытожил Тейлор.

Ранее историк из США Джордж Либмэн предложил способ решения конфликта на Украине. Он выразил уверенность в том, что для достижения мира нужно предоставить России то, что она хочет.