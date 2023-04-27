TAC: для разрешения конфликта на Украине нужно предоставить России то, что она хочет

Для разрешения конфликта на Украине нужно предоставить России то, что она хочет. Речь идет о роли одного из пяти «мировых жандармов», предложил способ урегулирования ситуации историк Джордж Либмэн из США в статье для журнала The American Conservative.

«Ключом к ситуации является вопрос, чего хочет любое разумное российское правительство — царское, демократическое, коммунистическое или авторитарное», — подчеркнул он.

Эксперт предположил, что российская сторона «хотела бы того, что фактически обещали Советскому Союзу в Ялте и Сан-Франциско». Либмэн напомнил, что система, зародившаяся в ходе Тегеранской и Ялтинской конференций в годы Второй Мировой войны, предполагала «священный союз» пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН. И этот союз обеспечил практически столетнее отсутствие крупных войн в Европе, указал историк.

Как считает Либмэн, любое урегулирование должно предполагать отказ от санкций на весь экспорт, кроме военного. Эксперт также выразил мнение, что ни одно российское правительство не хотело бы полного членства Украины в НАТО.

В марте первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что в 2023 году произойдут важные события, которые могут изменить ход украинского конфликта.

По его словам, этот кризис, несмотря на огромное количество оружия, не приводит к ожидаемому успеху Киева, на который американцы рассчитывали.

В свою очередь, президент Чехии Петр Павел допустил, что в 2023 году в противостоянии на территории Украины должен произойти перелом. Он назвал «статичными» военные действия, которые происходят в последнее время.