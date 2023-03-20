В России назвали предпосылки для завершения украинского конфликта

Депутат Чепа допустил важные изменения для украинского конфликта в 2023 году

В 2023 году произойдут важные события, которые могут изменить ход украинского конфликта, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал предпосылки для возможного завершения военных действий.

Конфликт не может продолжаться вечно. Произойдут, очевидно, какие-то изменения, которые заставят некоторые стороны изменить свою позицию относительно этого конфликта. Я имею в виду Запад Алексей Чепа депутат Госдумы

«Этот конфликт, несмотря на огромное количество оружия, не приводит к ожидаемому успеху Украины, на который американцы рассчитывали, а санкционная война также не приносит успех. Истощается Запад, поэтому здесь есть очень много предпосылок к тому, чтобы конфликт завершился, несмотря на то что есть стороны, для которых это будет очень серьезным поражением», — считает депутат.

Ранее президент Чехии Петр Павел допустил, что в 2023 году в противостоянии на территории Украины должен произойти перелом. Он назвал «статичными» военные действия, которые происходят в последнее время.

Политик считает, что стороны в текущем году попытаются найти способ разрешения конфликта и улучшить переговорные позиции. Также он допустил, что Киев будет стремиться к крупному наступлению.