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14:05, 27 апреля 2023Россия

В российском регионе ввели режим ЧС

В Рязанской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых культур

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Власти Рязанской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с гибелью значительного числа озимых культур. Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Павел Малков после рекомендации комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения.

«По итогам заседания комиссии Министерству сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области рекомендовано проводить ежедневный мониторинг развития ситуации в АПК, связанной с гибелью озимых культур», — говорится на сайте правительства.

Там уточняется, что для минимизации последствий случившегося будет создан оперативный штаб, рекомендации также получили главы администрации муниципальных районов.

Ранее режим ЧС ввели в поселке Сосьва Свердловской области, где огонь охватил более 100 зданий и погибли два человека. О ситуации в Сосьве доложили президенту России Владимиру Путину. Глава государства впоследствии провел телефонный разговор с губернатором региона Евгением Куйвашевым и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от пожаров.

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Анастасия Шейкина
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