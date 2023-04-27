В российском регионе ввели режим ЧС

В Рязанской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых культур

Власти Рязанской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с гибелью значительного числа озимых культур. Об этом сообщается на сайте правительства российского региона.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Павел Малков после рекомендации комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Режим ЧС будет действовать до особого распоряжения.

«По итогам заседания комиссии Министерству сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области рекомендовано проводить ежедневный мониторинг развития ситуации в АПК, связанной с гибелью озимых культур», — говорится на сайте правительства.

Там уточняется, что для минимизации последствий случившегося будет создан оперативный штаб, рекомендации также получили главы администрации муниципальных районов.

Ранее режим ЧС ввели в поселке Сосьва Свердловской области, где огонь охватил более 100 зданий и погибли два человека. О ситуации в Сосьве доложили президенту России Владимиру Путину. Глава государства впоследствии провел телефонный разговор с губернатором региона Евгением Куйвашевым и поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим от пожаров.