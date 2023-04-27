Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:15, 27 апреля 2023Интернет и СМИ

В Британии заявили о потере Вашингтоном контроля над Киевом

The Spectator: США обеспокоены потерей контроля над Украиной

Фото: Carlos Barria / Reuters

Аналитик Марк Галеотти заявил о потере Вашингтоном контроля над Киевом. Свое мнение он выразил в статье для британского издания The Spectator.

«Соединенные штаты прилагают все усилия, чтобы удержать украинцев от действий, чреватых расширением конфликта, но не всегда это увенчивается успехом», — пишет Галеотти.

По мнению колумниста, Вашингтон неоднократно выражал обеспокоенность по поводу амбиций украинских спецслужб. Автор материала считает, что нежелание поставлять определенные виды вооружения частично связано с желанием Белого дома ограничить возможности Украины по проведению атак вглубь России.

Галеотти утверждает, что амбиции украинских спецслужб в будущем могут стать серьезной проблемой для президента Украины Владимира Зеленского и привести к усугублению кризиса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Путин определил статус проживающих на новых территориях граждан
Пассажирка покусала и ударила сотрудников аэропорта из-за яблочного сока
Памела Андерсон повторила образ из «Спасателей Малибу» 30-летней давности
Россиянин набросился с ножом на полицейского и попал под следствие
В Британии заявили о потере Вашингтоном контроля над Киевом
Стало известно о готовящейся встрече членов РФС с главой ФИФА
В Мелитополе прогремел взрыв
В Германии уличили Киев в цензуре сообщений о боевых действиях
Сигурни Уивер отказалась возвращаться к своей роли в кинофраншизе «Чужого»
Родились первые в мире зачатые с помощью робота дети
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.