Женщина стала кормить полуторагодовалого ребенка сверчками ради экономии
Жительница канадского города Торонто рассказала, что кормит своего полуторагодовалого ребенка сверчками, так как они являются отличным источником белка. Об этом сообщает Insider.
Тиффани Ли, которая пишет статьи о еде, подчеркнула, что экономит на продуктах крупную сумму, и заявила, что ребенок любит есть насекомых. Женщина рассказала, что впервые попробовала насекомых во время поездки в Азию, полюбила их и стала есть на родине.
Когда дочь Ли стала достаточно взрослой, чтобы есть твердую пищу, канадка решила включить насекомых в ее рацион. Мать сочла сверчков дешевым способом обеспечить ребенка необходимым количеством белка. Теперь ей не приходится тратить деньги на говядину, курицу и свинину. Благодаря этому изменению женщина сумела сэкономить. Ее траты на продукты снизились с 250-300 долларов (20,4-24,4 тысячи рублей) в неделю до 150-200 долларов (12,2-16,3 тысячи рублей) в неделю.
По словам Ли, всего две столовые ложки порошка из сверчков обеспечивают 100 процентов суточной потребности ребенка в белке. Сверчки и другие насекомые являются источником высококачественного белка, жирных кислот, микроэлементов, витаминов группы В и даже клетчатки, что положительно влияет на развитие ребенка. Ребенок с удовольствием пробовал различные блюда с добавлением сверчков, такие как хрустящие палочки, оладьи и макароны с сыром. В будущем автор планирует включить в рацион семьи и другие виды насекомых.
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