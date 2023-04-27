Женщина стала кормить полуторагодовалого ребенка сверчками ради экономии

Insider: в Канаде мать начала кормить дочь сверчками и сумела сэкономить

Жительница канадского города Торонто рассказала, что кормит своего полуторагодовалого ребенка сверчками, так как они являются отличным источником белка. Об этом сообщает Insider.

Тиффани Ли, которая пишет статьи о еде, подчеркнула, что экономит на продуктах крупную сумму, и заявила, что ребенок любит есть насекомых. Женщина рассказала, что впервые попробовала насекомых во время поездки в Азию, полюбила их и стала есть на родине.

Когда дочь Ли стала достаточно взрослой, чтобы есть твердую пищу, канадка решила включить насекомых в ее рацион. Мать сочла сверчков дешевым способом обеспечить ребенка необходимым количеством белка. Теперь ей не приходится тратить деньги на говядину, курицу и свинину. Благодаря этому изменению женщина сумела сэкономить. Ее траты на продукты снизились с 250-300 долларов (20,4-24,4 тысячи рублей) в неделю до 150-200 долларов (12,2-16,3 тысячи рублей) в неделю.

По словам Ли, всего две столовые ложки порошка из сверчков обеспечивают 100 процентов суточной потребности ребенка в белке. Сверчки и другие насекомые являются источником высококачественного белка, жирных кислот, микроэлементов, витаминов группы В и даже клетчатки, что положительно влияет на развитие ребенка. Ребенок с удовольствием пробовал различные блюда с добавлением сверчков, такие как хрустящие палочки, оладьи и макароны с сыром. В будущем автор планирует включить в рацион семьи и другие виды насекомых.

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