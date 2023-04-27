На Кубе задержали российский самолет с туристами

На Кубе задержали самолет Nordwind с российскими туристами, следующий в Москву

Самолет российской авиакомпании Nordwind, следующий в Москву, задержали на Кубе на неопределенное время из-за аварийной посадки канадского лайнера — перекрыта единственная взлетно-посадочная полоса. Подробности в четверг, 27 апреля, публикует РИА Новости.

По словам отечественных туристов Анны и Артема Лосевых, рейс N4-3502 должен был вылететь из аэропорта Варадеро в 22:00, однако был отложен ориентировочно до 03:00 по местному времени (10:00 по Москве).

Россияне уточнили, что в настоящее время данных о времени вылета российского лайнера на табло информации нет. Сотрудники воздушной гавани, авиаперевозчика и компании Pegas Touristik не комментируют происходящее.

Ранее сообщалось, что несколько банков Гаваны на Кубе начали принимать карты российской платежной системы «Мир». Помимо этого, путешественникам стало доступно снятие средств с карт банков России. Наличные выдают в кубинских песо, примерный курс обмена рублей на валюту страны при снятии купюр в банкомате — 1 к 1,5 без учета комиссии за операцию.