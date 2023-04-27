Киев предупредили о серьезных последствиях решений по ВСУ

Полковник Тетерук: решения Киева деморализуют солдат ВСУ

Бывший депутат Верховной Рады полковник Андрей Тетерук в беседе с телеканалом «Прямой» заявил, что решение Киева возбудить уголовные дела против украинских солдат, участвовавших в провалившейся операции по угону российского самолета, приведет к серьезным последствиям.

По его словам, подобные незаконные действия против солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) станут резонансными для всех находящихся на фронте военных. Депутаты Верховной Рады позволяют себе позорные высказывания не только в адрес тех, кто на фронте, но и простых граждан Украины, уверен он.

Тетерук предупредил, что украинские военнослужащие могут оказаться деморализованы, опасаясь возможного уголовного преследования со стороны властей из-за их решений в ходе боевых действий.

Ранее Шевченковский районный суд Киева взял под стражу бывшего украинского военного Романа Червинского, чья попытка угнать самолет ВКС России, по мнению следствия, стала причиной ракетного удара по аэродрому Канатово в Кировоградской области.